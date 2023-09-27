İtalya'nın en ünlü restoranında garsonlar müşterileri evire çevire dövdü - Son Dakika

İtalya'nın en ünlü restoranında garsonlar müşterileri evire çevire dövdü

Son Güncelleme: 27.09.2023 16:33

İtalya'da ünlü bir restoranda garsonlar ve müşteriler birbirine girdi. Başka bir müşteri tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik'te bulunan bir restoranda garsonlar ve müşteriler arasında kavga çıktı. 7 garsonun, 4 yabancı uyruklu müşteriye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

7 GARSON BİRDEN SALDIRDI

Venedik'in San Marco meydanında bulunan ünlü restoran Caffè Chioggia'da çalışan garsonlar ile yabancı uyruklu müşteriler arasında kavga çıktı. 7 garsonun, 4 yabancı uyruklu müşteriye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

"MÜŞTERİLER SALDIRGAN TAVIR SERGİLEDİ"

Yerel basında yer alan habere göre ise, kavga anına tanık olanlar, bazı garsonların kahve siparişi aldıkları sırada "Saldırgan tavır sergiledikleri yabancı uyruklu müşteriyi ittirmesiyle" kavganın başladığını söyledi. Ancak kavganın neden çıktığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SANDALYEYİ KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Kavga anına ait görüntülerde ise, en az 7 garsonun 4 yabancı uyruklu müşteriyle kavga ettiği sırada, diğer müşteriler sandalyeleri "Kalkan" olarak kullandı. Kavgayla ilgili açıklama yapmayan işletme sahibinin çalışanlarına konuyla ilgili sessiz kalmaları yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Venedik, İtalya, kavga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'nın en ünlü restoranında garsonlar müşterileri evire çevire dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'nın en ünlü restoranında garsonlar müşterileri evire çevire dövdü - Son Dakika
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