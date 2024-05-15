Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın - Son Dakika
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Spor

Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya kariyeri ve Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Merih, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmam gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum" açıklamasını yaptı.

15.05.2024 18:27
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'aİtalya günleri ve Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'YA SEVE SEVE DÖNERİM"

İtalya'ya olası geri dönüşü için konuşan Merih, "Futbolda asla asla demeyin. Arabistan'da mutluyum, gelişen bir futbol ve bana çok iyidavranan insanlar buldum. Ama İtalya'ya her zaman seve seve dönerim" dedi.

"RONALDO SAYESİNDE JUVENTUS'TA KALDIM"

Juventus'ta birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo için bir itirafta bulunan Merih Demiral, "İtalya'da beş yıl, Torino'da iki yıl kaldıysam bu Fabio Paratici (Juventus'un o dönem sportif direktörü) ve Cristiano Ronaldo sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Helal olsun Cristiano Ronaldo! Merih Demiral'a yaptıklarına bakın

"RONALDO BENİM REFERANS NOKTAM"

"Cristiano Ronaldo tanıştığımız ilk günden itibaren benim için çok özeldi." diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmam gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da da konuşuyor. O benim arkadaşım ve referans noktam" açıklamasını yaptı.

Helal olsun Cristiano Ronaldo! Merih Demiral'a yaptıklarına bakın

"KENAN'I RAHAT BIRAKALIM"

Juventus'ta forma giyen ve takımın kalecisi Wojciech Szczesny'nin "5 yıl içinde Ballon d'Or'u kazanacak" dediği Kenan Yıldız için görüşlerini aktaran Merih Demiral, "Kenan Yıldız çok özel bir oyuncu. Umarım Szczesny haklıdır ve gelecekte Ballon d'Or'u kazanır. Ballon d'Or'u bir Türk futbolcunun kazanması güzel olur. Ama şimdi Kenan'ı rahat bırakalım, Avrupa Şampiyonası'na sakin bir şekilde gitmeli" diye konuştu.

Helal olsun Cristiano Ronaldo! Merih Demiral'a yaptıklarına bakın

"GASPERİNİ'YE VEDA ETMEDİM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda sorun yaşadığını açıkladığı Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini için konuşan deneyimli stoper, "Bergamo'dan ayrılırken ona veda etmedim. O da beni aramadı. Futbolculara davranış şeklini beğenmiyorum. İnsani olarak De Zerbi, Sarri ve Pirlo'yu tercih ederim. Onlarla yemeğe bile giderdim ama Gasperini ile gitmezdim" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın - Son Dakika

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