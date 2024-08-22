İtalya\'nın Sicilya Adası Açıklarında Batan Lüks Teknede Cesetlere Ulaşıldı

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İtalya’nın Sicilya adası açıklarında Pazartesi sabaha karşı batan lüks teknenin enkazında bir kadın hariç tüm kayıpların cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden Pazartesi sabahı 5:00 civarında battı.

İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Kayıp yedi kişi arasındaki tüm erkeklerin cesedinin sudan çıkarıldığı, yalnızca bir kadının halen arandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı, aranan kişinin, İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in kızı Hannah olduğunu kaydetti.

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley'nin Başkanı Jonathan Bloomer da kayıp isimler arasındaydı.

İtalya basınına göre cesedi bulunan ilk kişi teknenin aşçısı Recaldo Thomas oldu.

Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy Bloomer, çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo aranan isimler arasındaydı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç ekiplerinin İtalya basınına verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 metre derinlikteki enkazda komuta köprüsünün ötesine geçerek kabinlere ulaşmakta zorluklarla karşılaşıldı.

Dalgıçların bu derinlikte en fazla 12 dakika kalabilmesi ve geçişleri tıkayan nesneler yüzünden çalışmalar güçlükle ilerliyor. Dalgıç ekiplere destek amacıyla sualtı robotları da kullanılıyor.

Teknenin neden battığıyla ilgili incelemeler sürerken dile getirilen olasılıklar arasında, sıcak hava nedeniyle kapı ve pencerelerin açık bırakılmış olması ve fırtına sırasında bu nedenle geminin çok hızla su almış olması tezi de yer alıyor.

Bayesian, İtalya’nın Viareggio kentinde Perini firması tarafından 2008’de imal edilmiş ve son olarak 2020’de yenilenmiş. Üretici firma, Bayesian’ın 75 metre ile dünyanın en uzun alüminyum direğine sahip tekne olduğunu belirtiyor.

İtalya basınının görüşlerine başvurduğu bazı denizcilik uzmanları bu direğin de teknenin batmasında bir faktör olabileceğini söyledi. Corriere della Sera gazetesine konuşan denizcilik uzmanı mimar Gino Ciriaci bu uzun direğin rüzgar direnci açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Basında direğin fırtınada kırıldığı iddiaları da yer alırken Ansa ajansı ilk tespitlerin direğin sağlam göründüğü şeklinde olduğunu ancak enkaz kaldırılıp incelemeler tamamlanana kadar kesin bilgiye ulaşmanın güç olduğunu vurguladı.