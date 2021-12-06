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"İyi çalışmıyorsunuz" diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu - Son Dakika

"İyi çalışmıyorsunuz" diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu

06.12.2021 18:44

Yurt dışında hizmet veren ipotek firmasının CEO'su Vishal Garg, canlı yayında bir araya 900 işçiyi "iyi çalışmıyorsunuz" diyerek aynı anda işten çıkardı. Garg'ın bu hareketi, izleyenler tarafından etik bulunmadı.

Çok uluslu olarak faaliyet gösteren bir ipotek firmasının sahibi CEO'su olan Vishal Garg, daha önceden duyurduğu küçülme planını sıra dışı bir şekilde uyguladı. Garg, çalışanlarına toplantı yapacaklarını söyleyip zoom üzerinden bir araya getirdi. Çalışanlar, şirketin yeni politikasıyla ilgili bir haber beklerken, hayatlarının en üzücü haberlerinden birini aldı.

900 KİŞİYİ İŞTEN KOVDU

CEO Garg, kendisini merakla bekleyen işçilere haberi verdi ve 900 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Bu haberi duyan işçiler, büyük bir şaşkınlık içinde küfür etmeye başladı. Garg, küçülme planının daha önceden duyurduğunu ve yılbaşı gelmeden bu haberi işçilerle paylaşması gerektiğini dile getirdi.

"İŞTEN ÇIKARILANLAR İYİ ÇALIŞMIYORDU"

Garg, işçilerin kovulma nedenini de açıkladı. Buna göre işçilerin iyi çalışmadığını söyleyen Garg, "Muhtemelen bunu duymak istemiyorsunuz. Ancak bu toplantıya katılmışsanız, işten kovulmuşsunuzdur. İşten çıkarılanlar iyi performans göstermedikleri için işten çıkarılıyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN DEĞERİ 7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Diğer yandan şirketin büyüme verileri de Garg'ın açıklamalarıyla ters düştü. Çünkü şirket geçen hafta kasasına giren 750 milyon dolarla birlikte, toplam değerini 7 milyar dolara çıkardı.

İyi çalışmıyorsunuz diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu

CEO, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'İyi çalışmıyorsunuz' diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "İyi çalışmıyorsunuz" diyerek canlı yayına topladığı 900 işçiyi işten kovdu - Son Dakika
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