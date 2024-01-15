İzlanda\'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı

İzlanda'da meydana gelen yanardağ patlaması sırasında oluşan çatlağa düşen işçi ortadan kayboldu. Yüzlerce arama görevlisi işçiyi bulabilmek için çalışma başlattı.

YARIKLARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

İzlanda'da bir işçinin depremler ve volkanik patlamaların yarattığı devasa çatlağa düşmesinin ardından arama başlatıldı. Yerel medyaya göre kayıp adam, çarşamba günü düştüğünde balıkçı kasabası Grindavik'te depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşan yarıkları doldurmak için çalışıyordu.

"ARAMAYI DURDURMAK ZORUNDA KALDIK"

Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı. Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, "Gece yarısı aramayı durdurmak zorunda kaldık çünkü yarıkta çalışanların güvenliğini garanti edemiyorduk" dedi. Koşullar ve adamı aramak için dar boşluğa iki kişinin girebilmesi kurtarma çalışmalarını aksatıyor.

"İNSANLARI HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLARA GÖNDERİYORUZ"

Saha müdürü Hjálmar Hallgrímsson yerel yayın kuruluşu RUV'a, "Kesinlikle açık olan şu ki, insanları hayati tehlike arz eden durumlara gönderiyoruz, dolayısıyla bu konuda çalışacak olanların güvenliği için daha fazla zaman harcamamız gerekiyor" dedi ve ekledi; "İnsanlar ellerini ve ayaklarını kullanarak çok zor bir şekilde aşağı inmeye ve ona ulaşmaya çalışıyor ve çalışma alanı iki kişilik, daha fazla insanı içeri alamayız."

"KAZA HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın "herkesi çok şaşırttığını" ve kasım ayında boşaltılan kasabadaki çatlakların bu olayla ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi. Norveç Meteoroloji Ajansı'nın internet sitesinde yer alan bir habere göre kaza, Grindavík kasabası sınırları içindeki çatlaklardan kaynaklanan riskin eskisinden daha yüksek olduğu tahmin edilirken meydana geldi.