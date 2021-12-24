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James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor - Son Dakika
BBC

James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor

24.12.2021 15:18
James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor

Hava şartları nedeniyle, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bir gün daha ertlendi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması, hava şartları nedeniyle bir gün daha ertlendi.

Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü çevresindeki şiddetli rüzgarlarla ilgili endişeler, fırlatmanın en erken 25 Aralık Cumartesi günü yapılacağı anlamına geliyor.

Kourou'da roket fırlatımını yöneten Arianespace yeni bir hava durumu bülteni yayımlayacak. Koşullar hala iyi görünmüyorsa fırlatma 26 Aralık Pazar gününe ertelenecek.

Hangi gün olursa olsun, kalkışın yerel saatle 09:20'de (15.20 TSİ) olması hedefleniyor. Kontrolörlere Ariane'i havaya uçurmaları için yarım saatlik bir süre verilecek ancak bu sürenin başlangıcı hedeflenecek.

Fırlatmayla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı ve ekipler son provalarını yaptı.

Hubble'ın yerini alacak

10 milyar dolarlık James Webb, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak.

Yeni gözlemevi, Evren'in daha derinliklerine bakmak ve 13,5 milyar yıldan fazla bir zaman öncesine giden olayları tespit etmek üzere tasarlandı.

Bilim insanları ayrıca, teleskobun üstün özelliklerini kullanarak uzak gezegenlerin atmosferlerini incelemeyi ve yaşam belirtileri aramayı umuyorlar.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yöneticisi Bill Nelson, "Bu olağanüstü bir görev. Büyük hayaller kurduğumuzda neler başarabileceğimizin parlak bir örneği. Evreni ve içindeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Webb, NASA ile Avrupa (ESA) ve Kanada uzay ajansları (CSA) arasındaki bir ortaklığa dayanan bir proje.

Fırlatma sorumluluğunu üstlenen ESA, güvenilir Ariane 5 roketlerinden biriyle teleskobun yörüngeye çıkmasını sağlayacak.

Roket ve teleskopla ilgili hazırlıklar hafta sonu tamamlandı, gözlemevi Ariane'nin burun konisinin arkasına yerleştirildi.

Bu bölgedeki ortam dikkatle izleniyor ve sürekli olarak filtrelenmiş kuru hava ile temizleniyor.

Ariane, Kourou'dan doğuya, Atlantik üzerinden Afrika'ya yönelecek. Roketin yükselişinin 27 dakika sürmesi planlanıyor. Teleskobun roketin üst aşamasından ayrıldığını doğrulayan bir radyo sinyali Kenya'daki Malindi'de bir yer anteninde alınacak.

Gelişmeleri anında Dünya'ya iletmek için Ariane'ye video kameralar yerleştirildi.

Webb, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon km uzakta bir gözlem istasyonuna gönderiliyor.

Bu yolculuk yaklaşık bir ay sürecek. Bu süre zarfında teleskop 6,5 metre çapındaki ana aynasını ve Güneş'in ışığından ve sıcaklığından korunmak için tenis kortu büyüklüğündeki kalkanını açacak.

Daha büyük olması ve güncellenmiş teknolojileri dışında Webb'in Hubble'dan temel farkı, kozmosu esas olarak kızılötesi görecek şekilde ayarlanmış olması.

Hubble ise optik veya görünür ışığa ayarlı, yani insan gözüyle algılanan frekanslardaydı.

Kızılötesinin daha uzun dalga boyları, Webb'in diğer teleskoplarla görülemeyen şeyleri görmesini sağlayacak.

Webb'in Orta Kızılötesi Cihazı (Miri) Avrupa baş araştırmacısı Profesör Gillian Wright, "Uzun dalga boyları tozun içini görmede çok daha etkili" dedi.

"Yıldızların ve gezegenlerin çok tozlu bölgelerde oluştuğunu biliyoruz. Onların nasıl oluştuğuna dair daha fazla araştırma yapmak istiyorsak, Miri'nin rolü kritik."

James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor
James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor
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Cumartesi, Aralık, Roket, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya James Webb: 'En güçlü teleskobun' hafta sonu uzaya gönderilmesi hedefleniyor - Son Dakika Dünya

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