Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun - Son Dakika
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Dünya

Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem olma ihtimalinden bahseden Moriwaki, insanların evlerinde sığınabileceği alanlara su şişesi koyması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bir adet çikolata, metal düdük ve tuz olmalı" dedi.

07.02.2025 19:52  Güncelleme: 20:48
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara'yı kapsayan depremin büyüklüğünün 6 ila 6,5 arasında olabileceğini belirten Moriwaki, depremden önce ve deprem anında neler yapılması gerektiğini de açıkladı.

JAPON DEPREM UZMANI: YANINIZDA TUZ BULUNDURUN

Moriwaki, özellikle deprem sırasında evde mahsur kalanların her zaman yanında su bulundurması gerektiğini söylerken, en dikkat çeken önerisi ise tuzla ilgili oldu. Salonda ya da yatak odasında sığınılabilecek alanlara su şişesi koyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "Ayrıca bir adet çikolata, metal düdük ve tuz olmalı' diyerek ekledi.

Deprem hazırlıklarının bir an önce yapılması gerektiğini aktaran Moriwaki, devlet, belediyeler, şirketler ve ailelerin alacağı önemler doğrultusunda riskin yüzde 70 azalacağını da vurguladı.

Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

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Son Dakika Dünya Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Kurt:
    O anı yaşadınmı da boş konuşuyon 6 133 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    şu yorumlara bakıyorumda saçma sapan yorumlar ve bunların kime oy verdiğini sormuyorum bile :)) o kadar belliki 114 11 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    tuzu napcaz. ölürsek kokmayalim die uzerimizemi serpicez 23 86 Yanıtla
  • ferhat eser:
    pudra şekeri olmazmı kardeşim 11 84 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    at Yalanı dikeyim inananı 4 64 Yanıtla
  • murat2069:
    insanın en kritik durumunda direnç kalması için su şeker ve tuz vucut bunlarla 3 gun dirençli kalır emkırrrr 53 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    aynen Mustafa sıkıyor bol keseden dil kolay dönüyor tabi 6 35 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Yorumların çoğunu kınıyorum adamın söyledikleri doğru. fakat tuz ne için bilen varsa yazabilirmi 33 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    nu adam mimar nasilda insanlarin akliyla oynuyorlar 4 25 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    tuzu neden bulundurmanız gerek onu da söylesene 17 2 Yanıtla
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