Japonya Başbakanı Fumio'ya suikast girişimi! Bombanın patlatıldığı o anlar kamerada

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı. Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde bir suikast girişimi yaşandı.

50 SANİYE SONRA PATLADI

Başbakan kürsünün yakınlarındayken bir kişi, eliyle o tarafa doğru bir cisim fırlattı. Metal boru şeklindeki bomba yere çarpmasıyla büyük bir ses çıkarttı. O sırada ortamda kargaşa yaşanırken Fumio alandan tahliye edildi. Bomba ise 50 saniye sonra patladı.

ANBEAN KAMERADA

Kişida'nın herhangi bir yara almadığı belirtilirken olaya karışan kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar anbean Japon televizyon kanalı tarafından da kayıt altına alındı.

ESKİ BAŞBAKAN SUİKASTA KURBAN GİTMİŞTİ

Ayrıca olay ülkede büyük bir şok etkisi yaratırken, ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe'nin geçen temmuzda suikast sonucu hayatını kaybettiği akıllara geldi.