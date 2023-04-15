Japonya Başbakanı Fumio'ya suikast girişimi! Bombanın patlatıldığı o anlar kamerada - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Fumio'ya suikast girişimi! Bombanın patlatıldığı o anlar kamerada

15.04.2023 10:48

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya, katıldığı bir programda suikast girişiminde bulunuldu. Fumio'nun yer aldığı bölgeye boru şeklinde bir bomba fırlatılırken o anlarda büyük panik yaşandı. Bomba 50 saniyenin ardından patlarken Fumio, yara almadan bölgeden uzaklaştırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise kısa sürede gözaltına alındı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı. Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde bir suikast girişimi yaşandı.

50 SANİYE SONRA PATLADI

Başbakan kürsünün yakınlarındayken bir kişi, eliyle o tarafa doğru bir cisim fırlattı. Metal boru şeklindeki bomba yere çarpmasıyla büyük bir ses çıkarttı. O sırada ortamda kargaşa yaşanırken Fumio alandan tahliye edildi. Bomba ise 50 saniye sonra patladı.

ANBEAN KAMERADA

Kişida'nın herhangi bir yara almadığı belirtilirken olaya karışan kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar anbean Japon televizyon kanalı tarafından da kayıt altına alındı.

ESKİ BAŞBAKAN SUİKASTA KURBAN GİTMİŞTİ

Ayrıca olay ülkede büyük bir şok etkisi yaratırken, ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe'nin geçen temmuzda suikast sonucu hayatını kaybettiği akıllara geldi.

YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: 3.CÜ DÜNYA SAVAŞINA HAZIRLIK BU Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • fehmi gullu: Japonyaya ne oluyor kimin işine geliyor böyle olması Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Japonya Başbakanı Fumio'ya suikast girişimi! Bombanın patlatıldığı o anlar kamerada - Son Dakika


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