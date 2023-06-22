Japonya'da 25 Bin Kişi Öjenik Kanunu Kapsamında Kısırlaştırıldı - Son Dakika
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Japonya'da 25 Bin Kişi Öjenik Kanunu Kapsamında Kısırlaştırıldı

22.06.2023 15:32

Japonya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapora göre, toplamda 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi. Öjenik Koruma Kanunu'na bağlı olarak kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan yaklaşık 1.400 sayfalık rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı'na sunuldu. Kanun, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırılmasına izin veriyordu.

Japonya'da 1948 yılında yürürlüğe giren ve belirli hastalıklar taşıyan kişilerin kısırlaştırılmasını içeren yasanın kurbanlarını belirlemek için hazırlanan rapor, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanına 19 Haziran'da sunuldu. Rapora göre fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle 25 bin kişi kısırlaştırıldı ve bunlardan yaklaşık 16 bini izinsiz ameliyat edildi.

Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında kabul edilen ve 1996'da kaldırılan Öjenik Koruma Kanunu'na bağlı olarak kısırlaştırılanların tespiti için hazırlanan yaklaşık 1.400 sayfalık rapor, 19 Haziran'da raporu hazırlayan Meclis Komisyon Başkanı Hiromi Mitsubayashi tarafından Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda'ya sunuldu.

ENGELLİ 25 BİN KİŞİ KISIRLAŞTIRILMIŞ

Teoride gelecek nesilleri hastalıklardan koruma amaçlı kabul edilen kanun çerçevesinde, toplamda 25 bin kişinin çeşitli fiziksel ve bilişsel engelli olması sebebiyle kısırlaştırıldığı ve bunlardan yaklaşık 16 bin kişinin ise izinsiz kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Hastalık Taşıyan 25 Bin Kişi Kısırlaştırıldı

AMAÇ GELECEK NESİLLERİN "DAHA KALİTELİ" GENETİĞE SAHİP OLMASI

Raporda, 9 yaşında iki çocuğun da kalıtsal rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Öjenik veya öjeni, teroide gelecek nesillerin daha 'kaliteli' genetiğe sahip olması için sadece belirli kişilerin çocuk yapmasına izin verilmesini ifade eden bir terimdir.

KANUN SIKÇA ELEŞTİRİLDİ

Bu görüş zaman içinde ırkçı teorilerle bağlantısı ve insan haklarıyla çelişmesi sebebiyle çoğu kişi tarafından sıkça eleştirilmiştir. Genel adıyla öjenik kanunu, 1900'lerin başında bazı ülkeler tarafından benimsenmişti.

Kaynak: DHA
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