Japonya\'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem

JAPONYA'nın Ofunato kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Ofunato kentinin 8 kilometre güneydoğusunda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 62,9 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
