Japonya'da aşırı çalışma kültürüne bağlı intihar olayı - Son Dakika

Japonya'da aşırı çalışma kültürüne bağlı intihar olayı

Japonya\'da aşırı çalışma kültürüne bağlı intihar olayı
Son Güncelleme: 24.08.2023 17:03

Japonya'da geçtiğimiz yıl intihar eden 26 yaşındaki doktorun ailesi, oğullarının aşırı çalışma nedeniyle bunalıma girip intihar ettiğini söyledi. Aile, ülkedeki aşırı çalışma kültürünün değişmesini talep etti. Takashima Shingo, bir hastanede asistan doktor olarak çalışırken kendi yaşamına son verdi. Ailenin avukatları, Takashima'nın son ayda 207 saatten fazla mesai yaptığını ve üç ay boyunca izin kullanmadığını iddia etti. Hükümete bağlı bir denetim kurumu, genç doktorun ölümünün uzun süreli çalışmadan kaynaklandığını belirtti. Aşırı çalışma kültürüne karşı mücadele başlamış durumda.

Japonya'da geçtiğimiz yıl intihar eden 26 yaşındaki doktorun ailesi oğullarının bir ayda 200 saatten fazla çalıştığı için bunalıma girip intihar ettiğini söyledi. Aile, ülkedeki aşırı çalışma kültürünün değişmesini talep etti.

Takashima Shingo, geçtiğimiz Mayıs ayında kendi yaşamına son verdiğinde Kobe Şehri'ndeki bir hastanede asistan doktor olarak çalışıyordu.

Ailenin avukatları, Takashima'nın ölümünden önceki ayda 207 saatten fazla mesai yaptığı ve üç ay boyunca hiç izin kullanmadığı iddia etti.

Shingo'nun çalıştığı hastane,geçtiğimiz hafta bir basın toplantısında bu suçlamaları reddetti. ancak hükümete bağlıiş denetim kurumu, sağlık çalışanlarına yöneltilen yoğun baskıları vurgulayarak genç doktorun ölümünün uzun süreli çalışmadan kaynaklandığını söyledi. Çeşitli sektörlerdeki çalışanlar, ağır saatler, üstlerden gelen yüksek baskı gibi şikayetlerde bulununca ülkede aşırı çalışma kültürüne karşı bir mücadele başladı.

Geçen cuma günü yapılan bir basın toplantısında, Takashima'nın ailesi, umutsuzluğa sürüklenmiş bir genç adamın hikayesini anlattı ve ölümü üzerine duygularını ifade etti.

Anne Junko Takashima, oğlunun kendisine çok zor durumda olduğunu ve kimsenin kendisine yardım etmeyeceğini söylediğini anlattı. Anne aşırı çalışma saatleri ve yoğun çalışma temposunun oğlunu köşeye sıkıştırdığını bu nedenle oğlunun tek çıkış yolu olarak intiharı seçtiğini söyledi.

Doktorun adı açıklanmayan kardeşi de ''kardeşinin ayda 200 saatten fazla çalıştığını söyledi.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Japonya'da aşırı çalışma kültürüne bağlı intihar olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da aşırı çalışma kültürüne bağlı intihar olayı - Son Dakika
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