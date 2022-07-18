Japonya'da çok sayıda deniz kaplumbağası boyunlarından bıçaklanmış halde ölü bulundu

Japonya'ya bağlı Kumejima adası açıklarında en az 30 yeşil deniz kaplumbağası, ölü bulundu. Deniz kaplumbağalarının çoğunun boyunlarından bıçaklandığı tespit edildi. Polis, "hayvanlara eziyet suçlamasıyla" soruşturma başlattı.

Mainiçi adlı haber sitesi, en az bir balıkçılık şirketinin, kaplumbağaların balık ağlarından uzaklaştırılırken yaralandığını kabul ettiğini açıkladı.

Mainiçi'ye konuşan bir balıkçı "Bazı kaplumbağaları ağdan kurtarıp, denize saldım. Ama ağır olanları kurtaramadım. Ben de onlardan kurtulmak için kaplumbağaları bıçakladım" dedi.

Kumejima'daki Deniz Kaplumbağası Müzesi'nde çalışan deniz biyologları ve görevliler, kaplumbağaları kurtarmak için harekete geçti. Ancak olay yerine vardıklarında kaplumbağaların çoğu hareketsizdi.

Kaplumbağaların bazılarının boynunda bıçak yaraları vardı.

Bazı kaplumbağaların ise yüzgeçleri kesilmişti.

'Sindirmesi çok zor bir şey'

Deniz Kaplumbağası Müzesi'nin çalışanlarından biri Asahi Şimbun gazetesine yaptığı açıklamada "Hiç böyle bir şey görmemiştim. Sindirmesi çok zor bir şey" dedi.

Yeşil deniz kaplumbağaları Japonya ve küresel koruma grupları tarafından soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri olarak tanımlanıyor.

Bu kaplumbağalaı Japonya anakarasına 2 bin kilometre uzaklıktaki Kumejima adası açıklarında bulunan yosunlarla besleniyor.

Kumejima'da da kaplumbağaları koruma faaliyetleri yürütülüyor.