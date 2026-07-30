Japonya'da Deprem Can Kaybı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Deprem Can Kaybı 30'a Yükseldi

Japonya\'da Deprem Can Kaybı 30\'a Yükseldi
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Japonya'nın Kyuşu bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı, artçı sarsıntılar devam ediyor.

(ANKARA) - Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, 28 Temmuz Salı günü ülkenin güneybatısındaki Kyuşu bölgesini vuran 7,1 büyüklüğündeki depremde can kaybının 30'a yükseldiğini açıkladı. Ana sarsıntının ardından bölgede 250'den fazla artçı deprem kaydedildi. Uzmanlar, depremin Hinagu Fay Hattı'nı harekete geçirdiğini, fay hattı boyunca yeryüzünde büyük yarıklar oluştuğunu aktardı.

Kumamoto eyaleti yetkilileri, önceki gün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, can kaybı sayısının 30'a yükseldiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Yatsuşiro kentindeki bir kağıt fabrikasında, 6 kişinin de bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlama nedeniyle öldüğü bildirildi. Bu sabah itibarıyla 11 kişinin ise alışveriş merkezinin enkazından kurtarıldığı duyuruldu. Diğer can kayıpları için detaylı bilgi verilmedi. Arama ve kurtarma ekiplerinin enkazlardaki çalışmaları sürüyor.

HİNAGU FAY HATTI'NDA YÜZEY KIRIĞI

Depremin ardından yollarda ve boş arazilerde kilometreler boyunca uzanan yarıklar oluştu. Uzmanlar, bu yarıkların bölgede uzun süredir bilinen aktif Hinagu Fay Hattı'yla aynı doğrultuda bulunduğunu belirledi.

Yatsushiro kentinde yükseltilmiş bir yolun altında oluşan çatlağın bir tarafı yaklaşık bir metre çöktü. Yoldaki ve arazideki kırılmaların aynı çizgi üzerinde ilerlemesi, Hinagu Fay Hattı'nın deprem sırasında harekete geçtiği yönünde değerlendirmeleri destekliyor.

Resmi ölçümlere göre fayın iki tarafındaki zemin farklı yönlerde hareket etti. Yatsuşiro'nun batısındaki bir ölçüm noktası 84 santimetre yer değiştirirken 30 santimetre çöktü. Fayın doğusundaki bir başka nokta ise güneye doğru 17 santimetre hareket etti ve 10 santimetre yükseldi.

Uzmanlar, bu verilerin depremin Hinagu Fayı boyunca meydana gelen yatay hareketten kaynaklandığına işaret ettiğini belirtti. Fay hattındaki hareket yalnızca ölçüm cihazlarında değil, parçalanan yollar, çöken araziler ve insanların evlerine dönmekten korkmasına neden olan büyük yarıklarla da görünür hale geldi.

250'DEN FAZLA ARTÇI

Japonya Meteoroloji Ajansı felaketi "2026 Kumamoto Depremi" olarak adlandırdı. Ajansa göre, ana depremin ardından bugün yerel saatle 10.00'a kadar Kumamoto ve çevresinde 259 sarsıntı kaydedildi. Bunlardan dördü 5 altı, 14'ü ise 4 şiddetine ulaştı.

Yetkililer, bölgedeki deprem hareketliliğinin hala yüksek olduğunu belirterek, özellikle gelecek birkaç gün içinde güçlü sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Halktan hasarlı binalardan, heyelan riski bulunan bölgelerden ve tehlikeli alanlardan uzak durmaları istendi. Japonya Meteoroloji Ajansı, yaklaşık bir hafta boyunca 7 şiddetine ulaşabilecek yeni bir sarsıntıya karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Japonya'da Deprem Can Kaybı 30'a Yükseldi - Son Dakika

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