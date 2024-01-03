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Japonya'da Depremde Ölü Sayısı 60'ı Geçti - Son Dakika
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Japonya'da Depremde Ölü Sayısı 60'ı Geçti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı 'afete karşı tedbirler' toplantısında depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'ı geçtiğini duyurdu. Yerel basın, yaralı sayısının 20'si ağır olmak üzere 300'ü aştığını açıkladı. Başbakan Kishida, halihazırda kurtarılmayı bekleyen ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların olduğunu belirtti ve afet mağdurlarına destek çağrısı yaptı.

Japonya\'da Depremde Ölü Sayısı 60\'ı Geçti
03.01.2024 - 11:14,
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı 'afete karşı tedbirler' toplantısında depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 60'ı geçtiğini duyurdu.

Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen Ishikawa bölgesi ve Noto Yarımadası'nı merkez alan 7.6'lık depremde ölü sayısının 60'ı geçtiği belirtildi. Yerel basın, yerel yönetimlere dayandırdığı haberinde yaralı sayısının 20'si ağır olmak üzere 300'ü aştığını açıkladı.

"SU, BATTANİYE, YAKIT İHTİYAÇLARI VAR"

Başbakan Kishida, bugün 2'ncisini yaptığı 'afete karşı tedbirler' merkez toplantısında depremin üstünden 40 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen halihazırda kurtarılmayı bekleyen ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların olduğunu ifade etti. Ordunun, itfaiyenin, polis ve diğer acil durum birimlerinin kurtarma köpeklerinin sayısını artırarak yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Kishida, "Afet mağdurlarına destek son derece önemli. Dün (depremden) etkilenen belediyelerin başkanlarıyla bizzat görüş alışverişinde bulundum ve su, battaniye, yakıt, tuvalet vb. taleplerini ilettiler" dedi.

Kaynak: DHA
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