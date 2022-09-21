Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi - Son Dakika
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Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi

21.09.2022 10:41

Japonya'da eski Başbakan Shinzo Abe için 27 Eylül'de yapılacak ve 11.5 milyon dolara mal olacak resmi cenaze töreni tepkilere sebep oluyor. Cenaze için ayrılan bütçeye tepki gösteren 70'li yaşlardaki bir şahıs, Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi yakınında kendisini ateşe vererek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın, resmi cenaze törenini eleştiren bir not bıraktığı açıklandı.

Japonya'da 8 Temmuz'da seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki Budokan kapalı spor salonunda düzenlenmesi planlanan resmi cenaze törenine tepkiler sürüyor. Abe için planlanan resmi cenaze törenini protesto etmek isteyen bir şahıs, Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi yakınında kendisini ateşe verdi.

AĞIR YARALI

Tokyo polisi ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre olay birçok resmi binaya ev sahipliği yapan Chiyoda semtinin Kasumigaseki bölgesinde yaşandı. Yerel saatle 07.00 sıralarında yol kenarındaki bir kişinin kendini yaktığını gören bölge sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan 70'li yaşlarındaki şahsın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Japonya'da eski Başbakan Abe'nin cenaze töreni için ayrılan para ülkeyi karıştırdı! Bir kişi kendini ateşe verdi

NOT BIRAKMIŞ

Görgü tanıkları kimliği belirsiz şahsın, vücudunun alev aldığı sırada, "Üzerime benzin dökerek kendimi ateşe verdim" dediğini aktardı. Olay yerinde Abe için düzenlenmesi planlanan resmi töreni eleştiren bir de not bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Japonya'da eski Başbakan Abe'nin cenaze töreni için ayrılan para ülkeyi karıştırdı! Bir kişi kendini ateşe verdi

11.5 MİLYON DOLARLIK MASRAF DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Japonya'da hükümet, suikast sonucu yaşamını yitiren Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki Budokan kapalı spor salonunda resmi cenaze töreni düzenleneceğini açıklamış, yaklaşık 11.5 milyon dolarlık masrafın devlet bütçesinden karşılanacak olması kamuoyunun bazı kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. Eski başbakanlar için resmi cenaze töreni düzenlenmesini gerektiren bir anayasa hükmü bulunmadığına dikkat çeken muhalif kesimler, ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyerek kararı protesto etmişti. Japonya hükümetinden konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada ise, "Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe, diğerlerinden farklı liderlik becerileri sergilediği ve bir dizi ciddi iç ve uluslararası meselenin üstesinden gelmek için ağır sorumluluklar üstlendiği için bu karar alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

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Kaynak: İHA

Japonya, Eylül, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi - Son Dakika
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