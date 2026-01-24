Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor - Son Dakika
Dünya

Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

24.01.2026 09:49
Japonya parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere gidilebilmesi amacıyla feshedildi.

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin, erken genel seçime gidilebilmesi için feshedildiği bildirildi.

JAPONYA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Kyodo'nun haberine göre, Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor.

8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Takaiçi Sanae, hafta başında yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuştu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından göreve gelen Takaiçi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güven oyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Ne biçim başbakan bu? Acaba halk beni hala istiyor mu diye ERKEN seçime gidiyor? Allah, Allah! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
