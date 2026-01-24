Japonya\'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin, erken genel seçime gidilebilmesi için feshedildiği bildirildi.

JAPONYA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Kyodo'nun haberine göre, Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor.

8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.