Japonya'da Şiddetli Sel: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Japonya'da Şiddetli Sel: 4 Ölü, 5 Yaralı

Japonya\'da Şiddetli Sel: 4 Ölü, 5 Yaralı
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Tokyo yakınındaki Chiba'da meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

(ANKARA)- Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde meydana gelen selde 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 4 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda 7 bin yolcu mahsur kalırken, yetkililer bölgede ilk kez en yüksek seviyede şiddetli yağış uyarısı yayımladı. Şiddetli yağmurlar nedeniyle 20 binden fazla hanenin elektriği kesildi.

Yağmurun bugün geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Chiba Valisi Toshihito Kumagai, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu olay, Japonya'nın tarihsel hava durumu standartlarına göre bile son derece sıra dışı bir durumdu" dedi.

Yetkililerin dün en yüksek seviye olan beşinci seviye acil durum uyarısı yayınlamalarının ardından bu sabah uyarı seviyesi dörde düşürüldü, ancak heyelan ve sel riskine karşı uyarılar devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, son yaşanan selin, ülkenin doğusundan gelen sıcak ve nemli havanın, yukarıdaki soğuk havayla birleşerek atmosferik koşulları son derece istikrarsız hale getirmesinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Japonya'da Şiddetli Sel: 4 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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