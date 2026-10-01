Japonya\'da süresiz oturum izni ücreti 20 kat artışla 200 bin yene çıktı

Japonya, ülkede süresiz oturum izni almak isteyen yabancılardan alınan ücreti 20 kat artırarak 200 bin yene (61 bin 915 TL) yükseltti.Süresiz oturum izni almak isteyenlerin artık gelir, emeklilik ve Japonca dil yeterliliğine ilişkin yeni şartları da karşılaması gerekecek.Hafta başında bu büyük zamdan etkilenmek istemeyen insanlar göç dairesi önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Tokyo'daki göç idare merkezi önündeki bekleme süresi yedi saati aştı. yönetimi, bir süredir göç politikalarında değişikliğe gidiyor.Bunun bir parçası olarak Temmuz ayında tüm yabancılar için vize ücretlerini beş katına çıkarmıştı. Bu, ülkede 50 yıl sonra yapılan ilk vize ücreti artışı olmuş ve yetkililer, artışın "enflasyonu ve döviz kuru dalgalanmalarını yansıtmayı" amaçladığını söylemişti.Japonya'da göç, siyasi açıdan hassas bir konu olmayı sürdürüyor ve bu alandaki politikalar kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Buna karşın ülke nüfusun yaşlanması nedeniyle ülke, iş gücü açığını kapatmak için yabancı çalışanlara giderek daha fazla ihtiyaç duyuyor.Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 2025 sonunda 4,12 milyonu aştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 9,5'lik rekor bir artış anlamına geliyor. Ancak bu artış, göç ve toplumsal değişim konusundaki kaygıları da büyüttü.Geçen yıl Ekim ayında göreve gelen Takaichi, göçün yönetilmesini başlıca önceliklerinden biri haline getirdi.Takaichi, oturum izni ücretlerindeki artışın yürürlüğe girmesinden birkaç gün önce X'te yaptığı paylaşımda, hükümetinin Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı arttıkça "toplumun bazı kesimlerinde kaygı ya da haksızlığa uğrama duygusu oluşabileceğinin" farkında olduğunu yazdı."Bu kaygıları gidermek için hükümet, yabancılara yönelik politikalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve hem Japon vatandaşlarının hem de ülkede yaşayan yabancıların güven içinde yaşayabilmesini sağlamak için çalışıyor" dedi.Zamdan önce, Japonya'da süresiz oturum izni bulunmayan yabancılar, oturum statülerini değiştirmek ya da kalış sürelerini uzatmak için yaptıkları her başvuruda 6 bin yen ödüyordu.Maddi güçlük yaşayan ya da mülteci statüsü tanınan başvuru sahiplerine indirim uygulanacak.Süresiz oturum izni almak isteyenlerin artık Japonya ortalamasına eşit veya bunun üzerinde, düzenli bir gelire de sahip olması gerekiyor. Temmuz ayında yayımlanan son verilere göre, 2024'te ortalama hane geliri 5,75 milyon yendi.Yabancılar karara tepkiliTokyo'da 10 yıldır yaşayan ve çalışan Micaiah Stevens, ücret artışından önce süresiz oturum iznine başvurmayanlardan biriydi.Başvurusunu yapmayı planlayan 37 yaşındaki Stevens ülkede yaşayan yabancılara yönelik yeni düzenlemelere dair tepkiliydi.

BBC'ye konuşan Stevens, "İlk tepkim, yabancılara biraz fazla işlerine geldiği gibi davranıldığı oldu. Sırf Japonya'da çalışabilmek ve vergi ödeyebilmek için ortalama bir Japon'dan daha fazla kazanmamız ve çok daha yüksek bir ücret ödememiz isteniyor" dedi."Zaten bazı yetenekli insanların buraya gelmesini engelleyen ciddi bir dil ve kültür bariyeri var. Bu düzenleme bana uzun vadeli sonuçları düşünülmüş bir plan gibi gelmiyor" şeklinde konuştu.Gelecek yıl Nisan ayından itibaren süresiz oturum izni başvurularında, temel düzeyde Japonca bilgisi de dahil olmak üzere daha sıkı şartlar uygulanacak.Yerel basının haberlerine göre bu durum, Japonca dil okullarına kayıtların ve Japonca Yeterlilik Sınavı'na başvuruların hızla artmasına yol açtı.Başvuru sahiplerinin gelecekte alması beklenen emekli aylığının da çalışanlara yönelik emeklilik sistemine 30 yıl boyunca prim ödemiş bir kişinin alacağı aylığa denk olması gerekiyor.Ancak beklenen emekli aylığı bu düzeyin altında kalırsa, kişinin finansal varlıklarının değeri de değerlendirmeye alınabilecek.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .