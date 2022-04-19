Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı - Son Dakika
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Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

19.04.2022 11:49
Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine yeni NBC (Kitle imha silahları) kostümleri, NBC maskeleri ve insansız hava araçları sağlamaya karar verdi. Ukraynalıların ülkelerini savunma mücadelesi hala devam ediyor, bu nedenle Japonya Savunma Bakanlığı desteğini sürdürecek. Ukrayna için" denildi.


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Kimyasal, Ukrayna, Japonya, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı - Son Dakika
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