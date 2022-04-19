Japonya'dan Ukrayna'ya kimyasal koruyucu giysi yardımı - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kimyasal silahlara karşı koruma sağlayan giysi ve maske yardımı yapılacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine yeni NBC (Kitle imha silahları) kostümleri, NBC maskeleri ve insansız hava araçları sağlamaya karar verdi. Ukraynalıların ülkelerini savunma mücadelesi hala devam ediyor, bu nedenle Japonya Savunma Bakanlığı desteğini sürdürecek. Ukrayna için" denildi.