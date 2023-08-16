Japonya, Hawaii'deki orman yangınları için 2 milyon dolar insani yardım yapacak - Son Dakika
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Japonya, Hawaii'deki orman yangınları için 2 milyon dolar insani yardım yapacak

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:09

Japonya, ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü aşmasının ardından, afetzedeler için bölgeye 2 milyon dolar insani yardım yapacağını açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, yangınlarda zarar gören Japon vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verirken, tahliye operasyonları, gıda lojistiği, psikolojik destek gibi amaçlar doğrultusunda yapılacak yardımın 1,5 milyon dolarının Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla ulaştırılacağını belirtti. Geri kalan miktar ise Japonya Platformu kuruluşu üzerinden sağlanacak. Japonya, Hawaii ile olan dostluk ilişkisini vurgulayarak, afetzedelere desteğinin devamlı olacağını ifade etti.

Japonya, ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü aşmasının ardından, afetzedeler için bölgeye 2 milyon dolar insani yardım yapacağını açıkladı.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, 8 Ağustos'tan beri yangınlarla mücadele eden Hawaii'ye yapılması kararlaştırılan insani yardım ve bölgedeki Japon vatandaşlarının durumu hakkında gazetecilere açıklama yapıldı.

Maui Adası'nda ikamet eden bazı Japon yerleşimcilerin evlerinin yangınlardan hasar gördüğünü bildiren Hayaşi, herhangi bir Japon vatandaşının zarar gördüğüne dair teyit edilmiş bilginin tarafına iletilmediğini ifade etti.

Hayaşi, yangınlarda yakınlarını ve mülklerini kaybedenlere destek olmak için felaket bölgesinden tahliye operasyonları, gıda lojistiği, psikolojik destek ve diğer amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere Japonya'nın 2 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu.

İnsani yardımın 1,5 milyon dolarının Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılacağını belirten Hayaşi, geri kalanının ise Tokyo merkezli kar amacı gütmeyen Japonya Platformu kuruluşu üzerinden yapılacağı aktardı.

Hayaşi, ülkesinin Hawaii ile yıllar içerisinde dostluk ilişkisi kurduğunu ve bölgenin "en kısa sürede toparlanması için" ülkesinin afetzedelere desteğinin devamlı olacağını belirtti.

Hawaii'deki yangınlar

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

Hawaii Valisi Josh Green açıklamasında, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

Yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden ve tarihi Lahaina kasabasını kül eden orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Japonya, Hawaii'deki orman yangınları için 2 milyon dolar insani yardım yapacak - Son Dakika


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