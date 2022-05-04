Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

04.05.2022 12:29
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı

Güneydoğu Asya resmi ziyaretinin son ve üçüncü durağında Tayland'a gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha ile görüştü.

Güneydoğu Asya resmi ziyaretinin son ve üçüncü durağında Tayland'a gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha ile görüştü. İki lider, savunma donanımı ve teknoloji transfer anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın savunma donanımı ve teknolojisini, Japonya'dan Tayland'a transferini kolaylaştıracağı belirtildi. Üç günlük gezisinde Kishida, Japon firmalarının büyük bir varlığını sürdürdüğü Vietnam ve Endonezya'yı da ziyaret etti. Güneydoğu Asya bölgesi, Japonya'nın yakın müttefiki ABD ile Güneydoğu Asya'nın en büyük ticaret ortağı olan rakip Çin arasında önem arz ederken, Tayland ise jeopolitik açıdan ABD'nin Çin'e karşı en büyük müttefiki konumunda yer alıyor.

ÖZGÜR VE AÇIK HİNT-PASİFİK'İJaponya Başbakanı Kishida Tayland seyahatiyle ilgili yaptığı açıklamada " Ukrayna'daki durumu, Özgür ve Açık Hint-Pasifik'i ve Japonya-Tayland ilişkilerinin geleceğini Başbakan Prayut ile görüştüm" ifadelerini kullandı.


Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı
Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı
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Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi Son dakika haberi: Japonya ile Tayland, savunma ekipmanları ile teknoloji transferi anlaşması imzaladı Son dakika haberi: Japonya ile Tayland, savunma ekipmanları ile teknoloji transferi anlaşması imzaladı

Güneydoğu, Japonya, Tayland, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya ile Tayland arasında savunma donanımı anlaşması imzalandı - Son Dakika
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