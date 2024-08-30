Japonya'yı vuran tayfun 4 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Dünya

Japonya'yı vuran tayfun 4 kişinin ölümüne neden oldu

Japonya\'yı vuran tayfun 4 kişinin ölümüne neden oldu

Japonya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan Şanşan tayfunu 4 kişinin ölümüne, 99 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin kaybolmasına neden oldu. Sel ve heyelan tehlikesi devam ederken, bazı şirketler üretimi durdurdu ve ulaşımda seferler iptal edildi. Tayfunun Tokyo'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

30.08.2024 18:24
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(ANKARA) - Japonya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan tayfun 4 kişinin ölümüne neden oldu, 99 kişi yaralandı. 1 kişi ise kayıp. Bölgede sel ve heyelan tehlikesi devam ederken, bazı şirketler üretimi durdurdu, ulaşımda seferler iptal ediliyor.

"Şanşan" olarak isimlendirilen tayfun, cuma günü Japonya'nın birçok bölgesini şiddetli yağmur altında bıraktı. Fırtınanın merkezinden yüzlerce kilometre uzakta sel ve heyelan uyarıları yapıldı, seyahat hizmetleri askıya alındı ve bölgedeki fabrikalarda üretim durduruldu. Japonya'nın Afet Yönetim Ajansı (FDMA) fırtınayla bağlantılı olaylarda en az dört kişinin öldüğünü, 99 kişinin yaralandığını duyurdu. Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi, Kyushu'da yaklaşık 250 bin hanenin elektriksiz kaldığını aktardı. Yaklaşık 180 evin hasar gördüğü felakette, Kyushu'da 48 binden fazla hane hala elektriksiz durumda.

Şanşan'ın etrafında biriken sıcak ve nemli havalar, fırtınanın merkezinden uzak bazı bölgelere rekor seviyelerde yağışların yağmasına sebep oldu. Bölge sakinlerinin sel riski altındaki alanlardan uzaklaşmak için yüksek alanlara sığındığı aktarıldı. Japon yetkililer, yavaş hareket eden Şanşan'ın daha fazla sert yağış ve toprak kaymalarına yol açmasından endişe duyduklarını belirtti. Tropikal bir tayfun olan Şanşan şu anda Tokyo'nun 650 kilometre güneybatısında bulunuyor ve doğuya doğru saatte 7 mil hızla hareket ediyor.

Dört milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi gereken bölgelerde yaşayan yaklaşık 30 bin kişi güvenli barınaklara taşındı. Tren seferleri askıya alınırken Kyushu, Osaka, Kyoto ve Hiroshima gibi büyük şehirlere uçuşlar iptal edildi. Kamu hizmetleri kesintiye uğradı. Meteoroloji ajansı, fırtınanın hafta sonu ve gelecek hafta başlarında Tokyo'nun da  bulunduğu merkez ve doğu bölgelerine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Japonya'yı vuran tayfun 4 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

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