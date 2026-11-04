JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde İran savaşını sorumlu gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde İran savaşını sorumlu gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde İran savaşını sorumlu gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde İran'daki savaşın baş rol oynadığını söyledi. Vance, Trump'ın da İran yüzünden kaybettikleri görüşünde olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisine ilişkin X platformunda paylaştığı uzun bir gönderide, ABD'nin İran'daki savaşının partinin mağlubiyetinde baş rol oynadığını yol söyledi.Vance "Kaybetmemizin nedeni savaş" dedi."Neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair yapılacak her türlü dürüst tartışma da buradan başlamalı" ifadelerini kullandı.Vance, asıl sorunun, Cumhuriyetçilerin sandığa gitmemesi değil, 2024'te Trump/Vance ikilisine oy veren pek çok kişinin bu seçimde Demokratlara oy vermiş olması olarak tanımladı.Vance, güncel anketlere atıfta bulunarak, eski Trump seçmenlerinin en çok önem verdiği konuların; Cumhuriyetçilerin İran'daki savaşı sona erdirmesi, enflasyona ve hayat pahalılığına odaklanması, "önce Amerika" anlayışını benimsemesi ve ABD'nin İsrail ile olan ilişkisini değiştirmesi olduğuna işaret etti.JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın da İran yüzünden kaybettikleri görüşünde olduğunu da ifade etti.İran tarafında da seçim sonuçları, Donald Trump'ın savaş politikalarına yönelik halk tepkisi olarak yansıtıldı.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerikalıların "savaşa hayır" dediğini savunurken, İran medyası ise Tahran ile girilecek yeni bir askeri çatışmanın giderek artan siyasi bedeline dikkat çekti.'Neredeyse yok oluş seviyesinde bir yenilgi'Cumhuriyetçi Parti'nin kalelerinden olan Florida'da Vali Ron DeSantis, partinin "neredeyse yok oluş seviyesinde" bir yenilgi yaşadığını ifade etti.Sonuçların ABD siyasetinde "muazzam" bir etkisi olacağına işaret eden DeSantis, "bir ara seçim için muhtemelen siyasi açıdan en kötü senaryo" değerlendirmesini yaptı."Daha kötü olabileceğini biliyorduk ancak çoğumuz durumun bu denli kötü olacağını tahmin etmemiştik" dedi.

Kaynak: BBC
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpPolitikaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
21:22
Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım
Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım
20:57
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
20:21
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
19:54
Vance’ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
19:36
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 21:27:15. #7.13#
SON DAKİKA: JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisinde İran savaşını sorumlu gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android