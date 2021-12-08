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Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı - Son Dakika

Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

08.12.2021 14:45
Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Cooke Maroney'den hamile kalmasıyla oyunculuğa bir süre ara verdi. Önceki günlerde bir programa katılan Lawrence, burada söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun bile utanması gözlerden kaçmadı.

Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile kaldı. Hamile olduğunu bir süre saklayan ünlü oyuncu, göbeğinin çıkmaya başlamasının ardından hakkında çıkan haberleri doğruladı ve hamile olduğunu dile getirdi. Kısa bir süre sonra bebeğini doğurmaya hazırlanan oyuncu, önceki günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle çok konuşuldu.

SUNUCUNUN "SON YILLARDA NE YAPTIN?" SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİĞİNE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

SEKTÖRE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Jennifer Lawrence, Cinsellik, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı - Son Dakika
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