"Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler... - Son Dakika
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"Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...

01.12.2022 17:48

Jennifer Reardon adlı genç kadın, TikTok üzerinden çektiği videoda, katıldığı iş görüşmelerinde tek soruyla nasıl işe aldığını anlattı. Reardon, söz konusu soruyu herkesin öğrenmesi gerektiğini belirterek, kullandığı cümleyi, "Eminim işe yarayacaktır" diyerek açıkladı.

İş görüşmelerinde gerek işverenlerin gerekse de adayların kullandığı kelimeler büyük önem taşıyor. Jennifer Reardon adlı kadın da TikTok üzerinden çektiği videoda, iş görüşmesi sırasında sürekli işe yarayan sihirli bir cümleyi takipçileriyle paylaştı.

"GENELDE GÖRÜŞME BİTERKEN SORUN"

Jennifer şöyle konuştu: "Görüştüğüm her iş, bunu söylediğim yerde işi kaptım. İş görüşmesini bitirmeden önce onlara soracağınız son soru, 'Benim hakkımda, bitirmeden önce ele alabileceğimiz herhangi bir endişeniz var mı?' olmalı"

Jennifer, takipçilerine bir röportajdaki herhangi bir işverenin sizinle ilgili endişeleri olacağını ve onları potansiyel olarak yatıştırabileceğinizi söyledi.

200 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Ve onlara hitap etmeyi bitirdiğinizde, hiçbir endişeleri kalmayacak ve işi aldığınızı söyleyen çağrıyı alacaksınız." Jennifer'ın videosu, TikTok'ta 1,8 milyondan fazla görüntülenme, yaklaşık 200.000 beğeni ve binden fazla yorumla viral oldu.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım' diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler... - Son Dakika
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