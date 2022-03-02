Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

02.03.2022 09:36

Son dakika dünya haberi... Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü.

Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
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Ukrayna, Jitomir, Doğum, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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