Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde başlayacak G20 Zirvesi için başkent Roma'ya geldi. Daha sonra Vatikan'a geçen Joe Biden, burada Papa Franciscus ile görüştü. İki liderin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

PAPA'YA MADENİ PARA HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sona ermesiyle kameraların karşısına geçen Biden ve Franciscus, hediye alışverişi yaptı. Biden, Papa'ya madeni hatıra parası hediye ederken, espri yapmayı da ihmal etmedi.

"AMERİKA'DA BİR GELENEKTİR"

Biden, "Bu uygun mudur bilmiyorum ama Amerika'da bir gelenek var. Başkan'ın, madeni hatıra paraları vardır. Bunları, savaşçılara ve liderlere verirler. Ve siz, benim tanıdığım barış için mücadele eden en önemli kişisiniz. İzninizle, bu madeni parayı size vermek istiyorum. Üzerinde ABD mührü var. Biliyorum ki oğlum da bunu size vermemi isterdi. Gelenek şöyle, sizi bir daha ki sefer gördüğümde, yanınızda bu para yoksa içkileri siz ısmarlıyorsunuz. Bu arada, ben muhtemelen, tanıştığınız, hiç içki içmemiş ilk İrlandalıyım." dedi.