Kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getirildi - Son Dakika
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Kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getirildi

24.05.2022 12:59
Kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getirildi

Almanya Federal İstihdam Kurumu, Rusya'da kapanan uluslararası şirketlerin kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getireceğini açıkladı.

Almanya Federal İstihdam Kurumu, Rusya'da kapanan uluslararası şirketlerin kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getireceğini açıkladı.

Kurum açıklamasında, Rusya- Ukrayna çatışmasından dolayı 'uluslararası şirketlerin' Rusya'dan çekildiğine dikkat çekerek bu kuruluşların kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı tanınacağı belirtildi. Açıklamada "Rusya'da çalışan uzmanlarınıza Rusya'dan veya başka ülkelerden Almanya'ya giriş imkanı verilmelidir" denildi.30 Eylül'e kadar devam edecek uygulama kapsamında Rusya faaliyetini durduran şirketlerin yılda en az 44 bin Euro kazanan kalifiye Rus çalışanları, Almanya'da çalışabilecek. Federal İstihdam Kurumu tarafından başvuracak kişilerin 'kalifiye işçiler veya bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda kapsamlı profesyonel bilgiye veya şirkete ait özel bilgiye sahip çalışanlar' olması gerektiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

İstihdam, Almanya, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kalifiye Rus çalışanlarına Almanya'da çalışma kolaylığı getirildi - Son Dakika


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