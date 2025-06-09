Kaliforniya Valisi Newsom, ABD Başkanı Trump\'ın Los Angeles\'a Ulusal Muhafız Konuşlandırmasını "Yasa Dışı" İlan Etti

(ANKARA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Demokrat Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik uygulamalarını "hukuksuz ve yasa dışı" olarak nitelendirdi. Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell, "protestoların kontrolden çıktığını" belirtirken; Ulusal Muhafız birliklerine tüküren göstericilere karşı şiddet tehdidinde bulunan Trump, "Onlar tükürür, biz vururuz" dedi.

Donald Trump, ülkede yasadışı olarak bulunan rekor sayıda insanı sınır dışı etme ve ABD-Meksika sınırını kapatma sözü vererek, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na (ICE) günde en az 3 bin göçmeni gözaltına alıp tutuklama talimatı verdi. Ancak Nüfus sayımı verileri, Demokratların yönettiği Los Angeles'ta nüfusun önemli bir bölümünün Hispanik ve yabancı uyruklu olduğunu gösteriyor. Geniş kapsamlı uygulama tedbirleri yasal olarak ikamet edenleri de kapsıyor. Bazıları daimi ikametgah sahibi olduğu için bu durum yasal itirazlara yol açıyor.

Bu nedenle Los Angeles'ta Donald Trump'ın bu göçmen politikalarına karşı çok sayıda protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerin şiddetinin artmasıyla protestoların bastırılması için dün Los Angeles sokaklarına Kaliforniya Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Los Angeles'ta federal göçmenlik baskınlarına karşı düzenlenen ayrı gösterilerde, polis ve protestocular çatışırken, Ulusal Muhafız birlikleri federal hükümet binalarını korudu.

Los Angeles polis yetkilileri bir basın açıklamasında, dün en az 10 kişinin ve önceki dün ise 29 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis, bazı göstericileri polise beton mermi, şişe ve başka nesneler atmakla suçlayarak, birkaç gösteriyi "yasa dışı toplantı" olarak nitelendirdi. Polis, at sırtında kalabalığı kontrol etmeye çalıştı.

Çok sayıda protestocunun, Meksika bayrağı ve ABD göçmenlik yetkililerini kınayan pankartlarını taşıdığı görüldü.

"Başkan Trump, bir kriz yaratmaya çalışıyor ve Kaliforniya eyaletinin egemenliğini ihlal ediyor"

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump yönetiminden Los Angeles bölgesine 2 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırma emrini hukuka aykırı bularak geri çekmesini talep ettiğini söyledi. ABD merkezli televizyon kanalı MSNBC'ye verdiği mülakatta Newsom, konuşlandırma konusunda yönetime dava açmayı planladığını söyleyerek, Trump'ın protestolarla ilgili "koşulları yarattığını" belirtti.

Newsom, "Trump'ı bir kriz yaratmaya çalışmakla ve Kaliforniya eyaletinin egemenliğini ihlal etmekle" suçladı ve "Bunlar bir diktatörün eylemleri, bir başkanın değil" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada Newsom'un nitelendirmesine karşı çıkarak, "Herkes kaosu, şiddeti ve kanunsuzluğu gördü" dedi.

Los Angeles Polis Şefi McDonnell: "Protestolar, kontrolden çıktı"

Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell da yaptığı açıklamada, "protestoların kontrolden çıktığını" söyledi. Ulusal Muhafızlara ihtiyaç olup olmadığı sorulan McDonnell, polisin "hemen bu yola başvurmayacağını" söyledi ve "Bu geceki şiddete bakınca, sanırım yeniden bir değerlendirme yapmamız gerekiyor" dedi.

FBI, Paramount'ta polis araçlarına taş atarak bir federal memuru yaralamakla suçlanan bir şüpheli hakkında bilgi verene 50 bin dolar ödül teklif etti.

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine tüküren göstericilere: "Onlar tükürür, biz vururuz"

Trump ise, dün bir sosyal medya paylaşımında, göstericileri "şiddet yanlısı, ayaklanmacı güruhlar" olarak nitelendirdi ve "isyan" olarak adlandırdığı olayları durdurmak için kabine görevlilerine "gerekli tüm önlemleri almaları" talimatını verdiğini söyledi.

New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada polise ya da Ulusal Muhafız birliklerine tüküren göstericilere karşı şiddet tehdidinde bulunan Trump, "Onlar tükürür, biz vururuz. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzen açısından çok ama çok güçlü olacaktır" dedi.

Trump, orduyu "ayaklanma olup olmamasına" göre devreye sokacak

Trump, gösterilerle ilgili söylemlerine rağmen, ABD Başkanı'na "'sivil kargaşa gibi olayları bastırmak için ABD ordusunu kullanma yetkisi veren 1807 tarihli Ayaklanma Yasası'na" başvurmadı. Kendisine bunu yapmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Trump, "Bunun bir ayaklanma olup olmamasına bağlı" diye konuştu.

Trump'ın Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına ilişkin gerekçesi, ABD Kanunu'nun Silahlı Kuvvetlerle ilgili 10'uncu başlığının bir hükmüne atıfta bulunuyor. Ancak 10'uncu başlık, aynı zamanda "bu amaçlara yönelik emirlerin Eyalet valileri aracılığıyla verileceğini" de belirtiyor. Trump'ın, Newsom'un emri olmadan Ulusal Muhafızları konuşlandırmak için yasal yetkiye sahip olup olmadığı ise henüz kesin değil.

ABD Kanunu'nda "isyan tehlikesi olması halinde" ordu devreye girebilir

ABD Kanunu'nun Silahlı Kuvvetlerle ilgili 10'uncu başlığına göre, "ABD hükümetinin otoritesine karşı bir isyan veya isyan tehlikesi" olması halinde federal hükümet tarafından Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına izin veriliyor. Buna göre, bahsi geçen birliklerin sadece sınırlı faaliyetlerde bulunmalarına izin verilirken, sıradan kolluk faaliyetlerinde bulunamıyorlar.

Trump'ın notunda birliklerin, "federal yasaların uygulanması da dahil olmak üzere federal işlevleri yerine getiren ICE ve diğer ABD hükümet personelini geçici olarak koruyacağı ve bu işlevlere karşı protestoların gerçekleştiği ya da gerçekleşmesi muhtemel yerlerde federal mülkleri koruyacağı" belirtiliyor.

Daha önce, yaklaşık bir düzine Ulusal Muhafız, İç Güvenlik Bakanlığı personeli ile birlikte, Los Angeles şehir merkezindeki bir federal binanın dışındaki bir grup göstericiyi geri püskürtmüştü. ABD Kuzey Komutanlığı, Kaliforniya Ulusal Muhafızları'nın 300 üyesinin, Los Angeles bölgesindeki üç noktaya konuşlandırıldığını açıkladı. Görevlerinin, "federal personeli ve mülkleri korumakla sınırlı" olarak belirtildi.

Hegseth: "Camp Pendleton'daki Deniz Piyadeleri, yüksek alarmda"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un Los Angeles'ta "şiddetin devam etmesi halinde" aktif görevdeki birlikleri harekete geçirmeye hazır olduğu uyarısında bulunarak, yakındaki Camp Pendleton'daki Deniz Piyadelerinin "yüksek alarmda" olduğunu söyledi. ABD Kuzey Komutanlığı da yaklaşık 500 deniz piyadesinin emir verilmesi halinde konuşlanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Karen Bass, Trump'ın politikalarını eleştirdi; şiddete başvuran protestocuları kınadı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump yönetimini Ulusal Muhafızları göndererek gerginliği körüklemekle suçlarken, şiddete başvuran protestocuları da kınadı. Bass, düzenlediği basın toplantısında, "İnsanların, yönetim tarafından tamamen gereksiz yere yaratıldığına inandığım kaosun içine düşmesini istemiyorum" dedi.

Göçmenlik savunuculuğu grubu America's Voice'un Başkanı Vanessa Cárdenas, Trump yönetimini "gücü kötüye kullanmak için bir bahane uydurmak ve göçmenlik konusunda kasıtlı olarak çatışmaları körüklemek ve zorlamakla" suçladı.

İç Güvenlik Bakanı Noem: "Ulusal Muhafızlar, barışçıl protestolar düzenleyenlerin güvenliğini sağlayacak"

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, dün ABD merkezli televizyon kanalı CBS'in "Face the Nation" programına verdiği demeçte, Ulusal Muhafızların barışçıl protestolar düzenleyen insanlara ve kolluk kuvvetlerine binaların etrafında güvenlik sağlayacağını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: "Göçmenlik meselesinin bu şekilde ele alınmasına katılmıyoruz"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, göçmen baskınları ve Ulusal Muhafızların konuşlandırılması nedeniyle ABD hükümetini eleştirdi. Trump ile olumlu bir ilişki geliştirmeye çalışan Sheinbaum, halka açık bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Göçmenlik meselesinin bu şekilde ele alınmasına katılmıyoruz. Bu olgu baskınlarla ya da şiddetle ele alınmayacak. Oturup kapsamlı bir reform üzerinde çalışarak çözülecektir" dedi.