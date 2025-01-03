Kanada'daki Katil Balina Popülasyonu Tehlike Altında - Son Dakika
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Dünya

Kanada'daki Katil Balina Popülasyonu Tehlike Altında

Kanada\'daki Katil Balina Popülasyonu Tehlike Altında

Kanada'nın Pasifik sahilindeki orka popülasyonu kritik tehlike altında. 2018'de ölü yavrusunu 17 gün boyunca taşıyan Tahlequah (J35), bu kez de yeni kaybettiği yavrusu J61 ile görüntülendi. Uzmanlar, her yavru kaybının büyük bir yıkım anlamına geldiğini belirtiyor.

03.01.2025 14:14  Güncelleme: 14:16
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KANADA'nın Pasifik sahilindeki katil balina (orka) popülasyonunun kritik tehlike altında olduğunu gösteren bir olay daha yaşandı. Tahlequah (J35) adıyla bilinen bir dişi orka, bir kez daha ölü yavrusunu taşırken görüntülendi.

Washington merkezli Balina Araştırma Merkezi, Tahlequah'ın Puget Sound bölgesinde ölü yavrusuyla görüldüğünü doğruladı. Tahlequah, ilk olarak 2018 yılında, ölen bir başka yavrusunu 17 gün boyunca taşıyarak uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti. En son olayda kaybedilen yavru, J61 olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar ilk başta yavrunun sağlıklı olabileceği konusunda umutluydu. Fakat yavrunun doğumdan kısa süre sonra sağlık sorunları yaşadığından şüphelenilmeye başlandı.

23 Aralık tarihli bir açıklamada merkez, "Yavrular için hayatın ilk günleri her zaman risklidir. Ancak J35 deneyimli bir anne ve umuyoruz ki, J61'i bu zor dönemlerde hayatta tutabilir" ifadelerini kullandı.

Merkezden yapılan sonraki açıklamada ise "Tehlike altındaki güney sakini popülasyonda her yavru kaybı büyük bir yıkım anlamına geliyor. Ancak J61'in kaybı, hem dişi olması nedeniyle gelecekte yeni bir soyu devam ettirme potansiyeline sahip olması hem de annesi J35'ın daha önce de iki yavrusunu kaybetmiş olması nedeniyle çok daha trajik" denildi.

Uzmanlar, güney sakini katil balinaların kritik tehlike altındaki durumunun, bütün ekosistemdeki krizin bir yansıması olduğunu söylüyor.

Kanada'nın çevre bakanından, bu balina türünü korumak için nadiren kullanılan bir hukuki aracı devreye sokması talep ediliyor. Bu yetkiler daha önce sadece iki kez; Alberta'daki çayır tavuğu ve Quebec'teki koru kurbağası için kullanıldı.

Son resmi verilere göre, güney sakini popülasyonun sayısı 73'e düştü ve sadece 23 dişi bireyin üreme kapasitesine sahip olduğu öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Kanada, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

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