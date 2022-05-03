Kanser nedeniyle ampute olan kadın koşucu, 104 günde 104 maratonla rekor kırdı - Son Dakika

Kanser nedeniyle sol bacağını kaybettikten sonra koşuya başlayan bir kadın, 104 günde 104 maraton koşarak art arda en fazla maraton koşan kişi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazandı.

46 yaşındaki Jacky Hunt-Broersma, Ocak ayı ortasından beri günde yaklaşık beş saatini 42 kilometre koşarak geçirdi.

30 Nisan Cumartesi günü 104'üncü maratonunu tamamlayan Hunt-Broersma'nın sözcüsü, Guinness rekorları için inceleme ve kayıt işlemlerinin üç ay kadar sürdüğünü söyledi.

Güney Afrika'da doğan, İngiltere ve Hollanda'nın ardından ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jacky, hastalıktan sonra hiç geri kazanamayacağını sandığı özgüvenine koşma sayesinde ulaştığını belirtiyor.

2002'de henüz 26 yaşındayken Hunt-Broersma'ya Hollanda'da doktorlar Ewing sarkomu adı verilen nadir bir kemik kanseri teşhisi koydu.

Kanserin yayılmasını önlemek için teşhisten iki hafta sonra sol bacağı ampute edildi.

"Her şey çok hızlı gelişti" diyen Hunt-Broersma, ilk birkaç yıl hayatındaki değişikliği kabullenmekte zorlandı. Kansere yakalandığı için öfke duyuyor, diğer insanlardan farklı olduğu için utanıyordu. Protezi görünmesin diye dışarı çıktığında sadece pantolon giyiyordu.

2016'da koşmaya başladı. Uzun mesafe koşulara uygun bir protez bacak aldıktan sonra ilk 10 km koşusuna kayıt yaptırdı.

Koşudan önceki gece fikrini değiştirip yarı-maraton kategorisinde katılmaya karar verdi.

"Ya hep ya hiç tarzı bir insanım. Sınırları zorlamayı ve ne kadar ileri gidebileceğimi görmek istiyorum" diyor.

"Kendimi kabullenmemi sağladı"

Hunt-Broersma, Ocak ayında kendisine art arda en fazla sayıda maraton koşma hedefini koydu.

Kadınlarda bu alanda Guinness rekoru iki yıl önce 95 gün ile ABD'nin Vermont eyaletinden Alyssa Amos tarafından kırılmıştı.

Amos, pandemi dönemiyle başa çıkmak için kendisine bu hedefi koymuştu.

Erkeklerde ise Guinness rekoru art arda koşulan 59 maraton ile İtalya'dan Enzo Caporaso'ya ait.

İspanyol koşucu Ricardo Abad'ın ise art arda koştuğu 607 maratonu 2012'de tamamladığı belirtiliyor.

Dayanıklılık konusunda koçluk yapan iki çocuk annesi Hunt-Broersma da her gün bir maraton koşma hedefi koymuş kendisine.

Toplam 4.400 km koşan Jacky, sosyal medyada maratonlarından paylaştığı görüntülerle ampute koşuculara yardım eden bir kuruluş için 88 bin dolar topladı.

Maratonun zihinsel bir olay olduğunu ama fiziksel etkisini de hissettiğini belirten Jacky, kesik bacağının bakımını düzenli olarak yaptığını, sakatlanmadan maratonlarını tamamladığını belirtiyor.

Koşuya daha önce başlamış olmayı dilediğini söyleyen Jacky, "Koşmak ruh halimde çok fark yarattı ve bedenimin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kendimi kabullenmemi ve zor şeyleri başarabilirim hissini sağladı" diyor.

Jacky, Ekim ayında da Utah'taki 386 km'lik yarışa katılmaya hazırlanıyor.