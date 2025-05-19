ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, kanser teşhisi konulması sonrası açıklama yaptı. Biden yaptığı ilk açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Ocak ayında görevini Donald Trump'a devreden ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta 82 yaşındaki Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığının tespit edildiği açıklandı.
Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edilirken; Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı.
Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.
Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.
Son Dakika › Dünya › Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj - Son Dakika
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