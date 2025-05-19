Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj - Son Dakika
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Dünya

Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kanser teşhisi konulan Joe Biden\'dan ilk mesaj

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

19.05.2025 17:34
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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, kanser teşhisi konulması sonrası açıklama yaptı. Biden yaptığı ilk açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında görevini Donald Trump'a devreden ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta 82 yaşındaki Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

ETKİLİ BİR TEDAVİ İMKANI VAR

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edilirken; Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

TEŞHİS SONRASI BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı.

Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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Son Dakika Dünya Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj - Son Dakika

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