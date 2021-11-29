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Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi

29.11.2021 07:49
Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi

2019 yılında ender görülen bir kanser türü olan anjiyosarkom tanısı konulan moda dünyasının önemli tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti. 2 çocuk babasının Instagram hesabından bir anma paylaşımı yapıldı.

Moda dünyasının en ünlü tasarımcılarından, Ganalı bir anne ve babanın çocuğuolan Virgil Abloh, 41 yaşında, ender görülen bir kanser türü nedeniyle Chicago'da hayatını kaybetti. 41 yaşındaki tasarımcının Instagram sayfasından yapılan anma paylaşımında, Abloh için "sadık bir baba, eş, ağabey ve arkadaş" ifadeleri kullanıldı.

2 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

2 çocuğu olan Abloh'a 2019 yılında ender görülen bir kanser türü olan kardiyak anjiyosarkom tanısı konuldu. Modacının hastalığı kamuoyuna duyurulmamıştı. Instagram hesabından hastalık sürecine ilişkin, "Hastalıkla mücadelesini mahrem bir şekilde yürütmeyi seçmişti. Farklı ve zorlayıcı birçok tedaviden geçerken, moda ile kültür sanat dünyasının önemli kurumlarında lider olmayı sürdürdü" denildi. Aynı paylaşımda, "Tüm süreç boyunca, iş ahlakını, sonsuz merakını ve iyimserliğini de hiç kaybetmedi" ifadeleri kullanıldı.

Ender görülen bir kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti

MODA DÜNYASININ EN ÜNLÜ İSİMLERİNDENDİ

Dahi bir tasarımcı olarak anılan Abloh, Fransız lüks moda devi Louis Vuitton'un erkek giyiminin baş tasarımcısıydı. Abloh bu göreve getirilen ilk Afrikalı Amerikalı isimdi. Virgil Abloh, kurduğu sokak giyim markası Off-White ile moda dünyasının en ünlü isimlerinden bir oldu. Abloh, moda dünyasının en ilham verici isimleri arasında gösterildi. Moda, müzik ve sanat alanında aktif olan Abloh, aynı zamanda mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitim almıştı.

Ender görülen bir kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti

Louis Vuitton'un tepe yöneticisi olan Bernard Arnault, Abloh için, "O yalnızca dahi bir tasarımcı ve öncü değil, güzel bir ruha sahip bir bilgeydi" dedi.

Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi

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Son Dakika Dünya Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kansere yakalanan dünyaca ünlü modacı Virgil Abloh, 41 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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