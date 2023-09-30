Stefan Kuntz, Almanya'ya döner dönmez Türkiye'ye salladı - Son Dakika

Stefan Kuntz, Almanya'ya döner dönmez Türkiye'ye salladı

Son Güncelleme: 30.09.2023 16:13

A Milli Takım'daki görevinden alınan teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'da verdiği röportajda Türkiye hakkında konuştu. Takımdan gönderilmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirten Kuntz, ''Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor.'' dedi.

TFF tarafından geçen hafta A Milli Takım'daki görevine son verilen teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'da röportaj verdi. Türkiye hakkında konuşan Alman hoca, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DE BUNU GÖRMEK ZOR"

Kuntz yaptığı açıklamada, "Görevden alınmamda Türk medyasının çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ BİR NEDEN BULAMADILAR"

Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar.

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, 3. Sayfa, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Stefan Kuntz, Almanya'ya döner dönmez Türkiye'ye salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz, Almanya'ya döner dönmez Türkiye'ye salladı - Son Dakika
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