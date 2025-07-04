PAKİSTAN'ın Karaçi kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Karaçi'de Bina Çöktü: 5 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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