Karadağ\'da Silahlı Saldırıda 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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KARADAĞ'ın eski başkenti Cetinje kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Karadağ Emniyet Müdürü Lazer Scepanovic, düzenlediği basın toplantısında, Aco Martinovic isimli saldırganın Cetinje'ye bağlı Bajice'de ateşli silahla gerçekleştirdiği birden fazla silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırganın yerini tespit ettiklerini belirten Scepanovic, "Polis etrafını sardı fakat saldırgan kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralı şekilde ambulansa alınan saldırgan hastaneye giderken öldü. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Öldürdükleri kişiler arkadaşları ve yakınları" dedi.

Savcı Andrijana Nastic ise yaptığı açıklamada, saldırganın 5 farklı yerde ateş açtığını kaydetti. Nastic, "İlk saldırı barda oldu ve burada 4 kişi öldürüldü. İkinci saldırısında da yine 4 kişiyi öldürdü. Üçüncü yerde 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeş öldürüldü. Dördüncü ve beşinci yerde ise birer kişiyi öldürdü. En son da kendisini öldürdü" ifadelerini kullandı.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan liderler taziye mesajı yayımladı.