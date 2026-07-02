Rusya'dan kaçan petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

KARADENİZ'de 27 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan 272 metre boyundaki 'JAMES II' isimli ham petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi havadan görüntülendi.

Karadeniz'de 27 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı ham petrol gemisi 'JAMES II' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sierra Leone bayrağı altında seyir yapan 272 metre uzunluğunda ve 45,6 metre genişliğindeki gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 3, Kurtarma 4, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 9, Kurtarma 11 römorkörleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Geminin geçişi dronla havadan görüntülendi.