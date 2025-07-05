Kars'ta Kerbela Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Kars'ta Kerbela Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü

Kars\'ta Kerbela Şehitleri İçin Anma Yürüyüşü
05.07.2025 09:52
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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1386. yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen anma yürüyüşünde binlerce katılımcı bir araya geldi. Yürüyüş, Hazreti Ali Camisi'nden başlayarak Kars Şehitliği'ne kadar devam etti. Katılımcılar, Türk bayrağı ve posterlerle yürüyüş yaparak, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı. Anma töreni, mezar ziyaretleriyle sürdürüldü.

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1386'ncı yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü yaptı.

Hazreti Ali Camisi'nden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüyüp, sinelerine vurdu. Şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Asri Mezarlığı'nın önündeki Aşura Meydanı'nda devam etti. Okunan mersiyeler eşliğinde sinesini dövenler, Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan binlerce kişi, Yeni Mahalle Mezarlığı'ndaki yakınlarını da ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: DHA

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