Katar\'da askeri törenle karşılanan Milli Savunma Bakanı Güler, Al Sani ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Törenin ardından her iki Bakan bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.