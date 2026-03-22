Katar\'da Helikopter Düştü

KATAR Savunma Bakanlığı, rutin görev icra eden bir Katar helikopterinin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı kaydedildi. Açıklamada, arıza sonucu helikopterin ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ile yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.