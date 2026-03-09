Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet - Son Dakika
Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet
09.03.2026 11:26
Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını "büyük bir ihanet" olarak nitelendirerek bu hamlenin diplomatik çözüm çabalarını tamamen bozduğunu söyledi.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş bölgedeki gerilimi artırırken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani'den İran'a sert tepki geldi. Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını "büyük bir ihanet" olarak nitelendirdi.

"BU İKİNCİ KEZ YAŞANIYOR"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşananların büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Al Thani, bunun ikinci kez yaşandığını ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Saldırıların önceden planlanmış olabileceğini öne süren Al Thani, savaş başladıktan kısa süre sonra Körfez ülkelerinin hedef alınmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Katarlı yetkili, savaşın başlamasından yaklaşık bir saat sonra Körfez ülkelerine saldırılar düzenlendiğini dile getirdi.

Katar'ın savaş öncesinde komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırıya katılmayacağını defalarca dile getirdiğini hatırlatan Al Thani, bölge için barışçıl bir ortam istediklerini söyledi.

"DİPLOMATİK SÜREÇ TAMAMEN BOZULDU"

Katar'ın İran ile ABD arasında diplomatik çözüm bulunması için çaba gösterdiğini de belirten Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarının bu süreci tamamen bozduğunu ifade etti.

Son Dakika Dünya

