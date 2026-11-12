Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı, Hürmüz Boğazı için iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı, Hürmüz Boğazı için iş birliğini görüştü

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Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı, Hürmüz Boğazı için iş birliğini görüştü
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İngiltere Başbakanı Burnham ile Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunu telefon görüşmesinde değerlendirdi. Liderler, boğazın açılması için ABD ve bölgesel ortaklarla yakın iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamalara göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bugün sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burnham, görüşmenin başında Katar'ın Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ile krizin çözümüne yönelik yürüttüğü ara buluculuk çabaları dolayısıyla Al Sani'ye teşekkür ve takdirlerini iletti.

Çatışmalara geri dönülmesinin derin sonuçlar doğuracağına ve kimseye fayda sağlamayacağına dikkati çeken iki lider, diplomatik bir çözüm bulunması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla ABD ve bölgesel ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

DİPLOMATİK ÇABALAR VE ORTAK KOORDİNASYON

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilgili tüm taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla ortak zemin oluşturulması ve müzakere sürecinin ilerletilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklemek için ortak koordinasyonun güçlendirilmesi yolları değerlendirildi. Liderler ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması ile deniz seyrüsefer serbestisi ve enerji arzı güvenliğinin temin edilmesi üzerinde durdu.

Görüşmede ayrıca dostluk, iş birliği ve stratejik ortaklığın, iki ülke ve halklarının ortak çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda geliştirilmesi ele alındı. Burnham ve Al Sani'nin, birbirlerini gelişmelerden haberdar etmeye devam etme ve yakında yeniden görüşme konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıCep TelefonuİngiltereOrta DoğuDiplomasiPolitikaKatarDünyaSon Dakika

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