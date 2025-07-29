Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor - Son Dakika
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Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
29.07.2025 16:38
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin İsrail'e karşı savaşa hazırlandığını ve İsrail ordusunun çoklu tehditlere karşı hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Brik, ''Bir çözüm yok'' diyerek Hamas karşısında da başarısızlık yaşandığını savundu.

İsrail'in eski tümgenerallerinden Yitzhak Brik, 103 FM radyosunda katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arel Segal ve Eyal Berkowitz'in sunduğu sabah programında konuşan Brik, İsrail ordusunun çoklu cephelerde mücadele edemeyeceğini ve stratejik açıdan hazırlıksız olduğunu savundu.

"BİZE KARŞI SAVAŞA HAZIRLANIYORLAR"

Türkiye'nin bölgedeki güç dengesini değiştirdiğiniifade eden Brik, "Türkler İranlıların yerini aldı. Şimdi bize karşı savaşa hazırlanıyorlar, tanklarını Suriye'ye sokuyorlar. Bu, Esad'dan 100 kat daha güçlü bir düşman. Bugün 60 savaş uçağı ve 6 milyar dolarlık alım yaptıkları açıklandı" ifadelerine yer verdi. Brik'in bu sözlerle, Türkiye'nin Endonezya ile gerçekleştirdiği KAAN savaş uçağı anlaşmasına atıfta bulunduğu belirtiliyor.

"HİZBULLAH'IN SALDIRI İHTİMALİ..."

Hizbullah'ın Metula'dan 100 kilometre uzakta konuşlandığını belirten Brik, silahlanmanın arttığını ve İsrail ordusunun ciddi endişe içinde olduğunu dile getirdi. Lübnan sınırında yeni bir tümen kurulduğunu belirten Brik, "Hizbullah'ın saldırı ihtimali İsrail'i tehdit ediyor" dedi.

İRAN, MISIR VE ÜRDÜN DE TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ

İran'ın binlerce füze inşa ettiğini ve bununla başa çıkmanın çok zor olduğunu savunan Brik, sadece İran'ın değil, Mısır ve Ürdün'ün de İsrail'e karşı tehdit oluşturduğunu öne sürdü: "Mısırlılar bize sırt çeviriyor, tatbikat yapıyorlar. Ürdünlüler, sınırda terör hücreleri oluşturuyor. İsrail Araplarıyla da sorunumuz var, yakında bir patlama yaşanabilir."

"HAMAS'A KARŞI KAYBETTİĞİMİZİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Programın sonunda sunucuların, "Eklemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna Brik'in yanıtı ise oldukça çarpıcıydı: "Hamas'a karşı kaybettiğimizi fark etmiyor musunuz? Askerlerimiz ölüyor, rehineler serbest bırakılmıyor çünkü onları yenme yeteneğimiz yok. Küçük bir ordu işgal ettiği bölgede kalamaz. Geceleri dışarı çıkıp patlayıcılar yerleştiriyorlar ve biz ölüyoruz. Bu ordu, onların yüzlerce kilometrelik tünelleriyle başa çıkamaz."

"BİR ÇÖZÜM YOK"

Brik, konuşmasının farklı bölümlerinde birçok kez İsrail'in içinde bulunduğu duruma yönelik çözüm önerisi sunulmadığını, stratejik bir plan eksikliği bulunduğunu yineledi. İsrail'in aynı anda birçok cephede mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Politika, Savunma, Türkiye, İsrail, Güncel, Radyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • salihb:
    Hazırlanmamıza gerek yok ki . Avcılar federasyonuna izin verseler onlar bile bitirir sizi. 16 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    tabi tabi savasa hazirlaniyoruz limanlardanda sizlere gemileri yolluyoruz baykarda leonardo ile sozlesme imzalamis israil en buyuk tedarikcisi 4 4 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Bu olsa olsa savaş değil Türkiye'yi yok etme planı olur AKP hiç bir konuda güven kalmadı... 0 0 Yanıtla
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