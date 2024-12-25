Bakü- Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 62 yolcusu ve 5 mürettebatı olduğu öğrenilen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin kurtulduğu ve bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Onlarca kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı. Uçağın içinde bulunan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde düşmeden önce son anlarda yaşanan panik görüldü.
Görüntüleri kayda alan vatandaşın Kelime-i Şehadet getirdiği uçak personelinin ise herkese sakin olması ve kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirlendi. Kelime-i Şehadet getiren vatandaş, uçaktan sağ kurtuldu. Olay yerinde çektiği görüntüleri 'Allah-u ekber' yazarak paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Kazakistan'da düşen uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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