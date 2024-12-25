Kazakistan'da düşen uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Kazakistan'da düşen uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı

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Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçak, Hazar Denizi üzerinde 'SOS' sinyali vermesinin ardından Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken; kaza anında uçağın içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

25.12.2024 21:44
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Bakü- Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 62 yolcusu ve 5 mürettebatı olduğu öğrenilen uçaktaki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin kurtulduğu ve bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı. Uçağın içinde bulunan bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde düşmeden önce son anlarda yaşanan panik görüldü.

VİDEO ÇEKEN KİŞİ SAĞ KURTULDU

Görüntüleri kayda alan vatandaşın Kelime-i Şehadet getirdiği uçak personelinin ise herkese sakin olması ve kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirlendi. Kelime-i Şehadet getiren vatandaş, uçaktan sağ kurtuldu. Olay yerinde çektiği görüntüleri 'Allah-u ekber' yazarak paylaştı.

Kazakistan\'da düşen uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Kazakistan'da düşen uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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