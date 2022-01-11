Akaryakıt zammı nedeniyle halkın sokaklara döküldüğü Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu. Smailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov'un adaylığını sundu.

GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞKANIYDI

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak'ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ve milletvekillerine teşekkür etti.

"VATANDAŞLARIN TÜM YASAL TALEPLERİ KAYDA ALINACAK"

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak" dedi.