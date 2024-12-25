Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.
Devlet Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Aktau'da düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bozumbayev açıklamasında, "Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 29 kişi hastanede. 11 kişinin durumu stabil ve ciddi. Geri kalanların durumu ise orta ciddiyette" diyerek kazazedelerden birinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.
Bozumbayev kurbanların cesetlerinin yanması seebiyle kimliklerinin belirlenmesi için ayrı bir prosedür yürütüleceğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Kazakistan'dan düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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