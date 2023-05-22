Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika
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Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu

22.05.2023 16:54

Meksika'da Roxana Ruiz isimli kadın, kendisine tecavüz eden adamı tişörtle boğarak öldürdü. Danıştay, 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ruiz'in davasını düşürme kararı aldı. Karar özellikle ülkedeki kadınlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Meksika'da 23 yaşındaki Roxana Ruiz isimli anne, 2021 yılında kendisine tecavüz eden adamı öldürdüğü gerekçesi ile 6 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Ruiz'in öldürdüğü adamın ailesine, 16 bin dolar tazminat öedemesine hükmetti. Karar sonrası ülkede protestolar başladı. Ruiz'in avukatı davayı danıştaya taşıdı.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Danıştay Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tek başına yaşayan bir anne olan Ruiz'in kendisine tecavüz eden adama karşı kendisini savunduğu sırada cinayet işlediğini belirterek, daha önce 6 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezası almasına sebep olan davanın düşürülmesine karar verdi.

Tecavüzcüsünü boğarak öldüren kadının davası, mahkeme tarafından düşürüldü

PANKARTLAR AÇILDI

Karar öncesi başkent Mexico City'de gösteri düzenleyen feminist gruplar "Hayatımı korumak suç değil" pankartları açtı. Ruiz'in 4 yaşında bir çocuğu var.

Tecavüzcüsünü boğarak öldüren kadının davası, mahkeme tarafından düşürüldü
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Danıştay, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika
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