Meksika'da 23 yaşındaki Roxana Ruiz isimli anne, 2021 yılında kendisine tecavüz eden adamı öldürdüğü gerekçesi ile 6 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Ruiz'in öldürdüğü adamın ailesine, 16 bin dolar tazminat öedemesine hükmetti. Karar sonrası ülkede protestolar başladı. Ruiz'in avukatı davayı danıştaya taşıdı.
Danıştay Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tek başına yaşayan bir anne olan Ruiz'in kendisine tecavüz eden adama karşı kendisini savunduğu sırada cinayet işlediğini belirterek, daha önce 6 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezası almasına sebep olan davanın düşürülmesine karar verdi.
Karar öncesi başkent Mexico City'de gösteri düzenleyen feminist gruplar "Hayatımı korumak suç değil" pankartları açtı. Ruiz'in 4 yaşında bir çocuğu var.
Son Dakika › Dünya › Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu - Son Dakika