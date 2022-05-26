Kevin Spacey üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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BBC

Kevin Spacey üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya

26.05.2022 21:34
Kevin Spacey üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya

İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), ünlü aktör Kevin Spacey'in 2005, 2008 ve 2013 yıllarında üç erkeğe karşı beş farklı cinsel taciz vakasıyla suçlandığını doğruladı.

İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), ünlü aktör Kevin Spacey'in üç erkeğe karşı cinsel taciz vakasıyla suçlandığını doğruladı.

62 yaşındaki Spacey hakkındaki açıklama, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nın (Met) 2005 - 2013 yılları arasında kaydedilen bir dizi şikayeti incelemesinin ardından yapıldı.

Vakalardan üçünün Londra'da, birinin ise İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire kentinde meydana geldiği belirtildi.

Bir başka şikayetin ise rıza dışı cinsel birliktelik olduğu ve 'ciddi bir cinsel taciz vakası' olduğu kaydedildi.

40'lı yaşlarındaki şikayetçilerden bir tanesi Mart 2005'te Londra'da, 30'lu yaşlarındaki bir diğer şikayetçi Ağustos 2008'de Londra'da saldırıya uğradığını iddia etti.

30'lu yaşlarındaki üçüncü şikayetçi ise Nisan 2013'te Gloucestireshire'de saldırıya uğradığını savundu.

İki Oscar ödüllü Spacey, bugüne kadar kendisine karşı yapılan suçlamaları reddetti.

CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, Met'in şikayetçiler tarafından sunulan ifadeleri ve delilleri incelemesinin ardından "Spacey'in dört farklı cinsel taciz vakasyla suçlandığını" söyledi.

Ainslie, "Kraliyet Savcılığı konuyla ilişkili herkese Spacey'e karşı soruşturmanın devam ettiğini ve kendisinin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlatır" diye konuştu.

Spacey İngiltere'de olmadığı için CPS'in suçlamaları henüz resmiyet kazanmadı.

CPS, Amerikalı aktörün soruşturma kapsamında İngiltere'ye olası iadesi konusunda yorum yapmadı.

Spacey'e yönelik iddialar ne zaman başladı?

Seven, LA Confidential, American Beauty ve Baby Driver gibi filmlerde ve Netflix yapımı House of Cards dizindeki rolleriyle tanınan Kevin Spacey'e yönelik cinsel taciz suçlamaları Ekim 2017'de, Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 14 yaşındayken, 26 yaşındaki Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Spacey ise hatırlamadığını söylemiş, "uygunsuz davranışından" dolayı özür dilemişti.

Spacey, suçlamaların ardından eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklamış ancak davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.

Ünlü aktör hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisiyle ilgili sözleşmesinin ihlali nedeniyle dizinin yapımcı şirketi MRC'ye yaklaşık 31 milyon dolar tazminat ödeyeceği ortaya çıkmıştı.

Spacey, bu dönemde House of Cards dizisinin setinde kaba yorumlar yapmak ve genç set çalışanlarına izinsiz dokunmakla suçlanıyordu.

MRC ve dizinin yayımlandığı Netflix, Spacey'i önce setten kovmuş sonra da dizinin kadrosundan çıkarmıştı.

Spacey, Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından sonra açıkça suistimalle suçlanan Hollywood'daki ilk aktörlerden biriydi. Bu, aynı zamanda #SenDeAnlat (#MeToo) hareketinin ivme kazandığı dönemdi.

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Kaynak: BBC

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BBC

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