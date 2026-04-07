Kıbrıs Liderleri Nisan'da Yeniden Bir Araya Gelecek
Kıbrıs Liderleri Nisan'da Yeniden Bir Araya Gelecek

Kıbrıs Liderleri Nisan\'da Yeniden Bir Araya Gelecek
07.04.2026 08:39
KKTC ve GKRY liderleri, BM gözetiminde olumlu bir görüşme sonrası nisan ayında tekrar buluşacak.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in nisan ayında yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis dün Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede görüştü. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, Misyon Şefi'nin konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis görüşmesinin olumlu geçtiği belirtilerek, liderlerin bir sonraki yol haritası üzerinde durdukları bildirildi. Liderler arasında güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı vurgulanan açıklamada, liderlerin daha somut açıklamalar yapabilmek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme kararı aldıkları aktarıldı. Açıklamada, "Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı. Onun, bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yineledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

