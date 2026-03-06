Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri Gündeme Gelebilir

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, mevcut kriz sona erdikten sonra adadaki İngiliz üsleri konusunun yeniden ele alınması hakkında "hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini" söyledi.

Basına konuşan Kıbrıs Christodoulides, hem hükümet sözcüsüne hem de dışişleri bakanına bu konu hakkında zaten soru sorulduğunu belirtti.

İngiliz istihbarat servisi MI6'in başkanıyla daha önce yaptığı görüşmeyle ilgili ise, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ancak kamuoyuna daha fazla bir şey söylenemeyeceğini ifade etti.

İngiliz İHA savar helikopterleri Kıbrıs'a ulaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, adadaki savunmayı güçlendirme sözü vermesinin ardından, iki İngiliz Wildcat helikopteri bugün Kıbrıs'a ulaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, Kıbrıs'ta hava kuvvetlerine ait C-17 uçağından bir helikopterin indirildiği görüldü.

Starmer 5 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, İHA'lara karşı koyma yeteneğine sahip helikopterlerin yanı sıra önümüzdeki birkaç hafta içinde Kıbrıs'a varması beklenen HMS Dragon gemisinin de gönderildiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yine 5 Mart'ta yapılan bir açıklamayla geçtiğimiz haftalarda hava savunmasına destek için Kıbrıs'a ek 400 personel gönderildiğini belirtmişti.

İngiltere ayrıca bölgedeki İngiliz çıkarlarını savunmak için söz verilen dört ek Typhoon savaş uçağını Katar'a gönderiyor. Uçakların 6 Mart gecesi Katar'a varması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı 5 Mart gecesi F-35 ve Typhoon jetlerinin de Katar, Ürdün ve Doğu Akdeniz'de hava devriyelerine katıldığını belirtti.