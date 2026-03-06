Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri Gündeme Gelebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri Gündeme Gelebilir

06.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Christodoulides, kriz sonrası İngiliz üslerinin tartışılabileceğini belirtti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, mevcut kriz sona erdikten sonra adadaki İngiliz üsleri konusunun yeniden ele alınması hakkında "hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini" söyledi.

Basına konuşan Kıbrıs Christodoulides, hem hükümet sözcüsüne hem de dışişleri bakanına bu konu hakkında zaten soru sorulduğunu belirtti.

İngiliz istihbarat servisi MI6'in başkanıyla daha önce yaptığı görüşmeyle ilgili ise, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ancak kamuoyuna daha fazla bir şey söylenemeyeceğini ifade etti.

İngiliz İHA savar helikopterleri Kıbrıs'a ulaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, adadaki savunmayı güçlendirme sözü vermesinin ardından, iki İngiliz Wildcat helikopteri bugün Kıbrıs'a ulaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, Kıbrıs'ta hava kuvvetlerine ait C-17 uçağından bir helikopterin indirildiği görüldü.

Starmer 5 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, İHA'lara karşı koyma yeteneğine sahip helikopterlerin yanı sıra önümüzdeki birkaç hafta içinde Kıbrıs'a varması beklenen HMS Dragon gemisinin de gönderildiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yine 5 Mart'ta yapılan bir açıklamayla geçtiğimiz haftalarda hava savunmasına destek için Kıbrıs'a ek 400 personel gönderildiğini belirtmişti.

İngiltere ayrıca bölgedeki İngiliz çıkarlarını savunmak için söz verilen dört ek Typhoon savaş uçağını Katar'a gönderiyor. Uçakların 6 Mart gecesi Katar'a varması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı 5 Mart gecesi F-35 ve Typhoon jetlerinin de Katar, Ürdün ve Doğu Akdeniz'de hava devriyelerine katıldığını belirtti.

Kaynak: BBC

Politika, Savunma, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri Gündeme Gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:14:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Kıbrıs'taki İngiliz Üsleri Gündeme Gelebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.